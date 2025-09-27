Gubbio non basta il primo gol di La Mantia A Pesaro è 1-1 anche con l' uomo in più

Gubbio (Perugia), 27 settembre 2025  –  È pari e patta al «Benelli». Vis Pesaro e Gubbio si spartiscono i punti in palio dopo una partita dai due volti. Il Gubbio trova il pari con l’uomo in più ma deve lavorare per migliorare ancora. Il primo squillo lo offre Spina che dopo pochi secondi la manda alta con il mancino, risponde Di Paola al 10° che ottiene lo stesso finale. La Vis prende campo e coraggio con il passare dei minuti e prima Saber ferma Paganini sul più bello, poi Di Paola sfiora la traversa con una punizione dai 25 metri. È il preludio al gol: al 34° è ancora il capitano dei padroni di casa che crossa, Tavernaro sfiora dopo il liscio di Fazzi, Krapikas la devia ma Stabile sul tapin non sbaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

