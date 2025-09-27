Guasto sull' Alta Velocità Roma-Napoli maxi ritardi e treni che tornano indietro | sabato nero per i trasporti

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altra giornata nera per i trasporti: un guasto a Cassino ha rallentato la circolazione sulla tratta Alta Velocità Roma-Napoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

guasto sull alta velocit224Guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: sabato di disagi per i viaggiatori - Un guasto tecnico registrato nei pressi di Cassino ha causato rallentamenti significativi e obbligato i treni a deviare su percorsi alternativi ... Si legge su ilquotidianodellazio.it

guasto sull alta velocit224Guasto sulla linea Alta Velocità, ritardi e limitazioni fra Roma e Napoli: treni in retromarcia a Termini - Circolazione fortemente rallentata sulla linea Alta Velocità Roma- Secondo ilmessaggero.it

