Guasto critico si rischia l' esplosione Allarme per il sottomarino russo Novorossiysk nel Mediterraneo
A metà luglio, da queste colonne, avevamo raccontato della cosiddetta " Syrian Express ", convoglio militare così ribattezzato informalmente dopo il ridimensionamento della base siriana di Tartus, costringendo la Russia a rinunciare a una presenza marittima strutturata nella regione. Fra questi, il sommergibile Novorossiysk, di classe Kilo potenziata, era stato segnalato insieme al rimorchiatore Jakob Grebelsky in navigazione verso est, a largo della Sicilia. In queste ore, proprio il Novorossiysk avrebbe subìto un guasto critico al sistema di alimentazione con conseguente perdita di carburante all’interno dello scafo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
