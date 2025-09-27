Guasti e diplomazie parallele ma la Sumud non cede
«Stiamo spingendo per una soluzione di mediazione». Per Arturo Scotto, parlamentare del Pd a bordo della Global Sumud Flotilla, la via cipriota non è ancora chiusa. L’’dea di consegnare a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: guasti - diplomazie
Global Sumud Flotilla, come seguire in tempo reale la missione verso Gaza - La missione umanitaria, che punta a consegnare aiuti alla popolazione palestinese rompendo il blocco israeliano sulla ... Segnala tg24.sky.it
Salpata da Barcellona verso Gaza la Global Sumud Flotilla, Greta: 'Come può il mondo tacere?' - Sumud, il termine arabo per 'resilienza, perseveranza, fermezza', che per i palestinesi significa molto di più: resistenza all'oppressione, diritto a vivere nella propria terra. ansa.it scrive