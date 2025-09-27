Guardia di finanza Lupo nuovo comandante della compagnia di Sciacca

La Compagnia della guardia di finanza di Sciacca ha un nuovo comandante: il capitano Stefano Lupo prende il posto del capitano Luca Zecchini, che lascia il comando dopo poco più di tre anni per assumere un prestigioso incarico al nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna.

