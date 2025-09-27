Guardia di finanza Lupo nuovo comandante della compagnia di Sciacca
La Compagnia della guardia di finanza di Sciacca ha un nuovo comandante: il capitano Stefano Lupo prende il posto del capitano Luca Zecchini, che lascia il comando dopo poco più di tre anni per assumere un prestigioso incarico al nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna.Di origini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini interviene in merito alle polemiche seguite ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza all’interno dei circoli del Valdarno
Tax Credit, il Ministero corre ai ripari dopo Villa Pamphili: cosa prevede il protocollo con la Guardia di Finanza
la Repubblica. . La casa dell'ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti, è oggetto di una perquisizione da parte dei militari della Guardia di Finanza, su incarico della procura di Brescia. Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari, era il magistrato inca - facebook.com Vai su Facebook
PROCURA EUROPEA / ROMA – GDF GUARDIA FINANZA / BOLZANO: FRODE IVA: «“CAROSELLO” PER 18 MILIONI NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ELETTRONICI, MISURE CAUTELARI E PERQUISIZIONI» - X Vai su X
Sciacca, arriva il nuovo Comandante della Guardia di Finanza: si insedia il Capitano Stefano Lupo - La Compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca ha un nuovo Comandante: si tratta del Capitano Stefano Lupo, che si insedia al vertice del reparto in sostituzione del Capitano Luca Zecchini, il quale ... Lo riporta scrivolibero.it
Guardia di Finanza, il capitano Lupo è il nuovo comandante della Compagnia di Sciacca - Stefano Lupo, 28 anni, abruzzese, prende il posto di Luca Zecchini, trasferito al Nucleo di Polizia Economico- grandangoloagrigento.it scrive