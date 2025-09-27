Gruppo Fs investe oltre 1,3 miliardi Arrivano 46 nuovi Frecciarossa
Dalla cabina di guida, i 300 chilometri orari del nuovo Frecciarossa 1000 spazzano via la distanza tra Roma e Napoli. Inaugurato ieri con un viaggio in anteprima, l’ETR di nuova generazione, più tecnologico e sostenibile, progettato da Hitachi Rail e realizzato nei siti produttivi di Pistoia e Napoli, entrerà in circolazione domani sui binari italiani. Con un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro, da qui al 2029, arriveranno 36 convogli, con opzione per ulteriori dieci. Ferrovie dello Stato Italiane smarca così, sul fronte dell’ Alta Velocità, la casella del rinnovo della flotta, tra gli obiettivi chiave del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
