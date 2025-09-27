Grosso persevera nelle proteste | Situazioni borderline con l’Inter bastava un po’ di coraggio dell’arbitro ma ho grande fiducia

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, alla vigilia del match con l’Udinese è tornato sugli episodi arbitrali della sfida contro l’Inter. Alla vigilia della sfida di campionato contro l’ Udinese, durante la conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha fatto il punto sulla partita persa contro l’ Inter, soffermandosi su un episodio controverso legato a un rigore non assegnato ai neroverdi. La gestione della pressione sugli arbitri. Grosso ha sottolineato come certe piazze, con il loro ambiente e la pressione esercitata, possano rendere difficile il compito della direzione arbitrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

