Griglia di partenza MotoGP GP Giappone 2025 | Bagnaia in pole a Motegi! Marc Marquez in prima fila

27 set 2025

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Motegi si è assistito a un time-attack particolarmente lottato e appassionante in cui i centauri hanno dato tutto per guadagnarsi una posizione privilegiata in griglia di partenza. Una pista non semplice da interpretare quella di proprietà della Honda. Un tracciato tipicamente “Stop&Go”, fatto di tante frenate e accelerazioni. Fondamentale avere la confidenza con l’anteriore e avere un’ottima velocità di inserimento in curva. Aspetti che per tutta la stagione hanno fatto dannare l’anima a Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

