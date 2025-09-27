Grifone vola ancora C’è la pratica Camaiore

Un Grosseto sulle ali dell’entusiasmo per le tre vittorie consecutive sul suo cammino trova il Camaiore. Domani allo stadio ’Zecchini’, inizio alle 15, i biancorossi di mister Indiani ospitano la formazione versiliese allenata da Pietro Cristiani. I blu-amaranto sono reduci, nel turno infrasettimanale, dalla sconfitta casalinga contro il San Donato Tavarnelle per cui saranno maggiormente motivati nel cercare di portare a casa un risultato positivo. Dal canto loro Marzierli e compagni hanno tutta l’intenzione di inanellare la quarta vittoria consecutiva e ci sono tutti I presupposti perchè ciò avvenga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

