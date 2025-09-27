Green Lovers | nuova stagione ricca di novità con Luca e Daniela Sardella dal 29 settembre su RaiPlay

ROMA – Una nuova stagione ricca di novità e approfondimenti: dal 29 settembre torna su RaiPlay Green Lovers con Luca e Daniela Sardella, pionieri della divulgazione ecologica. Con un approccio positivo e propositivo, i conduttori diventano protagonisti nella difesa dell’ambiente in un’epoca di cambiamenti climatici, uso smodato delle risorse, consumi insostenibili e perdita di biodiversità. Attraversando il Paese, da Nord a Sud, portano la natura nelle case degli italiani presentando nuove scoperte sulla flora e sulla fauna. Con la guida dei due esperti, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare non solo la varietà di piante e alberi, ma anche di comprendere come il cambiamento delle stagioni influenzi la vita animale e vegetale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

