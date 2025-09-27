Grazie per aver trovato e restituito le chiavi della nostra auto!

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di un lettore inviata alla nostra pagina Facebook."Un enorme GRAZIE a una persona speciale!Vogliamo ringraziare pubblicamente chi, stamattina, alle Piagge a Pisa, con un gesto di grande gentilezza e attenzione, ha trovato le chiavi della nostra Panda e le ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it