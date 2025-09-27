Graziani sicuro | Inter favorita contro il Cagliari ma deve fare attenzione a questa cosa

Graziani ha parlato del match serale, le parole sull’avvio complicato dei nerazzurri e sulle insidie della trasferta in Sardegna. Francesco Graziani, ex attaccante campione del mondo con l’Italia nel 1982 e oggi opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di tuttocagliari.net per analizzare i temi principali della sfida tra Cagliari e Inter. Un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni e prospettive diverse, ma che, secondo l’ex bomber, non va considerato scontato. IL PRONOSTICO – «Al di là del fattore campo, naturalmente l’Inter è favorita. I nerazzurri sono nettamente più forti e hanno obiettivi completamente diversi rispetto a quelli del Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com

