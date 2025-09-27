Grave lutto per Emma Marrone dopo la morte del padre | l’addio in lacrime

– Un’immagine in bianco e nero, semplice e intensa, accompagnata da poche parole cariche di dolore. Così Emma Marrone ha scelto di condividere con i suoi fan un momento personale difficile: la scomparsa del nonno Leandro, figura a cui era profondamente legata. La cantante, solitamente riservata sulla propria vita privata, ha affidato ai social un messaggio che unisce memoria e affetto. . «Ciao nonno Leandro. Salutami Papà», ha scritto Emma su Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it

