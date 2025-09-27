Grave lutto per Emma Marrone dopo la morte del padre | l’addio in lacrime
– Un’immagine in bianco e nero, semplice e intensa, accompagnata da poche parole cariche di dolore. Così Emma Marrone ha scelto di condividere con i suoi fan un momento personale difficile: la scomparsa del nonno Leandro, figura a cui era profondamente legata. La cantante, solitamente riservata sulla propria vita privata, ha affidato ai social un messaggio che unisce memoria e affetto. . «Ciao nonno Leandro. Salutami Papà», ha scritto Emma su Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: grave - lutto
Grave lutto nella musica, la cantante perde la sua battaglia contro la malattia
Grave lutto per Stash: il tragico annuncio durante il tour dei The Kolors
Alluvione Texas, Mattarella a Trump: sincero cordoglio per questo grave lutto
Grave lutto per Emma: è morto nonno Leandro #emma #27settembre https://tgcom24.mediaset.it/spettacolo/lutto-emma-morto-nonno-leandro_104018599-202502k.shtml… - X Vai su X
Calcio in lutto: Billy Vigar muore a 21 anni dopo un grave incidente in campo - facebook.com Vai su Facebook
Grave lutto per Emma Marrone dopo la morte del padre: l’addio in lacrime - Un nuovo, doloroso lutto ha colpito Emma Marrone, che nelle scorse ore ha annunciato la scomparsa dell’amato nonno Leandro. Come scrive thesocialpost.it
Emma Marrone, morto il nonno Leandro. L'addio commosso: «Salutami papà» - La cantante ha reso noto sul suo profilo Instagram la perdita del nonno Leandro a cui era molto affezionata. Si legge su msn.com