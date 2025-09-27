Grano Coldiretti manifesta a Bari per difendere la produzione italiana FOTO
BARI – Migliaia di agricoltori soci di Coldiretti sono giunti a Bari per denunciare le importazioni di grano estero che fanno crollare i prezzi di quello italiano, sceso ormai drammaticamente sotto i costi di produzione. La protesta è scattata contemporaneamente nelle due città simbolo della cerealicoltura nazionale, ovvero Bari e Palermo; ma presidi si sono tenuti anche a Firenze, Cagliari e Rovigo. Per affrontare la situazione Coldiretti propone un piano con sette richieste chiave, tutte mirate a difendere l’agricoltura italiana da speculazioni, concorrenza sleale e logiche di mercato che penalizzano chi produce cibo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
