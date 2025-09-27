Grandissima Italia di Fefè De Giorgi è in finale ai mondiali di pallavolo | sconfitta la Polonia 3 a 0

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia è in finale ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, sabato 27 settembre, gli azzurri del ct Ferdinando 'Fefè' De Giorgi, a Manila, nelle Filippine, hanno battuto 3-0 in semifinale la Polonia.Domani, domenica 28 settembre, il capitano Simone Giannelli e compagni si giocheranno in finale. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grandissima - italia

LIVE Sudafrica-Italia, 35-24 Test Match rugby 2025 in DIRETTA: grandissima reazione degli azzurri

Bologna, De Silvestri: "Coppa Italia emozione grandissima. Sarei felice del rinnovo" - Serata di gala per il capitano del Bologna, Lorenzo De Silvestri premiato in occasione del 'Festival del Top Calcio Umbro' dopo la splendida stagione del club felsineo coronata dalla vittoria della ... Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Grandissima Italia Fef232 De