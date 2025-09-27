Grandissima Italia di Fefè De Giorgi è in finale ai mondiali di pallavolo | sconfitta la Polonia 3 a 0
L'Italia è in finale ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, sabato 27 settembre, gli azzurri del ct Ferdinando 'Fefè' De Giorgi, a Manila, nelle Filippine, hanno battuto 3-0 in semifinale la Polonia.Domani, domenica 28 settembre, il capitano Simone Giannelli e compagni si giocheranno in finale. 🔗 Leggi su Today.it
