grandi opere un milione per rifare le strade

Prenderanno il via entro ottobre gli interventi di manutenzione straordinaria su asfalti e segnaletica stradale lungo le principali vie, da Castelferretti a Palombina, fino alla zona industriale. L’amministrazione comunale ha inserito i lavori nel Piano delle opere pubbliche, con un investimento di circa un milione di euro. Si tratta di uno degli interventi più attesi dai cittadini, volto a migliorare in modo significativo la sicurezza e la qualità della viabilità urbana. Le opere interesseranno strade particolarmente trafficate e strategiche, fondamentali per la mobilità cittadina e i collegamenti con i comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

