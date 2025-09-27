Grandi opere un milione per rifare le strade
Prenderanno il via entro ottobre gli interventi di manutenzione straordinaria su asfalti e segnaletica stradale lungo le principali vie, da Castelferretti a Palombina, fino alla zona industriale. L’amministrazione comunale ha inserito i lavori nel Piano delle opere pubbliche, con un investimento di circa un milione di euro. Si tratta di uno degli interventi più attesi dai cittadini, volto a migliorare in modo significativo la sicurezza e la qualità della viabilità urbana. Le opere interesseranno strade particolarmente trafficate e strategiche, fondamentali per la mobilità cittadina e i collegamenti con i comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: grandi - opere
Lavori in corso a forza 6. La mappa delle grandi opere al rush finale di legislatura
Intesa, un ponte con la City per lanciare grandi opere
Quel rapporto logoro da tempo con la Schlein. L'inchiesta segna il divorzio sulle grandi opere
Dal 17 ottobre al 1° dicembre la Brianza ospiterà "Venere che benda Amore", una delle ultime grandi opere di Tiziano (1565), esposta a Villa Cusani Confalonieri a Carate con ingresso gratuito (9.00–19.00). L’iniziativa rientra nel progetto culturale “La Grande - facebook.com Vai su Facebook
Come sarebbe la vita senza le grandi opere Raccontiamo una storia di grandi visioni e #infrastrutture. La storia delle grandi opere che hanno contribuito allo sviluppo dei Paesi. ? Scopri di più http://webuild.pub/evolutiomuseum EVOLUTIO? 7 ottobre - 9 - X Vai su X