Grande Fratello il mistero del concorrente eliminato ancor prima di iniziare | Simona Ventura lo fa fuor
A pochi giorni dall’inizio del nuovo Grande Fratello scoppia il caso: il video di presentazione di un concorrente sparisce dai social ufficiali e cresce il mistero sulla sua partecipazione. Scopriamo di seguito cosa è accaduto! Leggi anche: Il Grande Fratello deve ancora cominciare e già c’è il primo caso di cronaca: tragedia sfiorata per un concorrente Il nuovo Grande Fratello firmato Simona Ventura non è ancora iniziato, ma già fa parlare di sé. Tra attese, polemiche e curiosità, a tenere banco è un vero e proprio giallo: un aspirante concorrente della casa più spiata d’Italia sarebbe stato escluso dal cast prima ancora di varcare la porta rossa. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello 2025, conduce Simona Ventura: concorrenti, durata e data di inizio
Grande Fratello, “giallo” sul concorrente scomparso: spuntano nuove indiscrezioni - Sul profilo Instagram del Grande Fratello erano stati pubblicati video con indizi sui concorrenti senza mostrarne il volto. Da donnaglamour.it
Giallo sul concorrente del Grande Fratello scomparso dai social: la verità su cosa è successo a Jonas - Il concorrente Jonas è stato annunciato, ma poco dopo il video è stato rimosso ... Riporta fanpage.it