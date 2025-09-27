Grande Fratello il mistero del concorrente eliminato ancor prima di iniziare | Simona Ventura lo fa fuor

Donnapop.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’inizio del nuovo Grande Fratello scoppia il caso: il video di presentazione di un concorrente sparisce dai social ufficiali e cresce il mistero sulla sua partecipazione. Scopriamo di seguito cosa è accaduto! Leggi anche: Il Grande Fratello deve ancora cominciare e già c’è il primo caso di cronaca: tragedia sfiorata per un concorrente Il nuovo Grande Fratello firmato Simona Ventura non è ancora iniziato, ma già fa parlare di sé. Tra attese, polemiche e curiosità, a tenere banco è un vero e proprio giallo: un aspirante concorrente della casa più spiata d’Italia sarebbe stato escluso dal cast prima ancora di varcare la porta rossa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

grande fratello il mistero del concorrente eliminato ancor prima di iniziare simona ventura lo fa fuor

© Donnapop.it - Grande Fratello, il mistero del concorrente eliminato ancor prima di iniziare: Simona Ventura lo fa fuor

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello 2025, conduce Simona Ventura: concorrenti, durata e data di inizio

grande fratello mistero concorrenteGrande Fratello, “giallo” sul concorrente scomparso: spuntano nuove indiscrezioni - Sul profilo Instagram del Grande Fratello erano stati pubblicati video con indizi sui concorrenti senza mostrarne il volto. Da donnaglamour.it

grande fratello mistero concorrenteGiallo sul concorrente del Grande Fratello scomparso dai social: la verità su cosa è successo a Jonas - Il concorrente Jonas è stato annunciato, ma poco dopo il video è stato rimosso ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Mistero Concorrente