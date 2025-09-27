Grande Fratello ex gieffino scrive ad Ascanio Pacelli prima dell' inizio del reality | Finalmente un opinionista che

Comingsoon.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex gieffino Lorenzo Battistello commenta la partecipazione di Ascanio Pacelli alla nuova edizione del Grande Fratello, dove ricoprirà il ruolo di opinionista insieme a Floriana Secondi e Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello ex gieffino scrive ad ascanio pacelli prima dell inizio del reality finalmente un opinionista che

© Comingsoon.it - Grande Fratello, ex gieffino scrive ad Ascanio Pacelli prima dell'inizio del reality: "Finalmente un opinionista che..."

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello 2025, conduce Simona Ventura: concorrenti, durata e data di inizio

grande fratello ex gieffinoGrande Fratello, ex gieffino scrive ad Ascanio Pacelli prima dell'inizio del reality: "Finalmente un opinionista che..." - L'ex gieffino Lorenzo Battistello commenta la partecipazione di Ascanio Pacelli alla nuova edizione del Grande Fratello, dove ricoprirà il ruolo di opinionista insieme a Floriana Secondi e Cristina Pl ... Si legge su comingsoon.it

grande fratello ex gieffinoEx gieffino posta un messaggio allarmante ma poi cancella - Un paio di giorni fa, un ex gieffino di qualche edizione fa ha fatto una storia che ha atterrito tutti i suoi followers. ilvicolodellenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Ex Gieffino