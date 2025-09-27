Grande Fratello 2025 | il ritorno dell’esperimento sociale

. Simona Ventura torna alla conduzione del reality più iconico d’Italia. Il Grande Fratello 2025 debutta il 29 settembre con un ritorno alle origini. Con Simona Ventura alla guida dopo 14 anni, il reality show più famoso d’Italia riprende la modalità di esperimento sociale, con un cast formato solo da sconosciuti per riscoprire l’autenticità e l’imprevedibilità delle prime edizioni. Il programma sceglie un gruppo di concorrenti inediti e pronti a sorprendere. Nella prima puntata entreranno 12 concorrenti, tra cui: Matteo, pugile appassionato di letteratura; Anita, piercer con una vita segnata da sfide e riscatto; Omer, rifugiato che ha trovato in Italia una nuova vita; Francesca, giovane mamma di due figli; Giulio, medico competitivo con un passato di volontariato in Africa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Grande Fratello 2025: il ritorno dell’esperimento sociale

