Primino Partisani musicista, paroliere e poeta romagnolo, di Gatteo, originario di Mercato Saraceno, ha festeggiato con gli amici gli 80 anni al ristorante Pic Nic di Igea Marina. Primino Partisani si diploma ragioniere al Renato Serra di Cesena, studia armonia, composizione e sassofono al Conservatorio Rossini di Pesaro e fisarmonica dal maestro Vittorio Borghesi. Una scelta che le ha cambiato la vita? "Il maestro Borghesi dopo poco tempo mi inserì nell’organico della sua orchestra. Mi diede poi l’incarico di direttore artistico per tre anni nell’orchestra di Bruna Lelli che faceva parte del Gruppo Borghesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grande festa per gli 80 anni del musicista romagnolo Primino Partisani