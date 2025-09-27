Granchio blu piaga all’Argentario | Problema che ci distruggerà
MONTE ARGENTARIO La piccola pesca dell’Argentario messa in ginocchio dai granchi blu. Il problema dei crostacei e della loro invasione si sta allargando su tutto il territorio. Non solo in laguna e nello specchio acqueo di fronte al territorio orbetellano: i granchi blu sono ormai una presenza conclamata anche all’Argentario, con i pescatori della piccola pesca del Promontorio in difficoltà. Reti danneggiate, pochi pesci e quintali di crostacei che vengono tirati su, anche se per loro non c’è mercato. E in molti, quindi, decidono spesso di stare a terra e non andare in mare a pescare. Le problematiche della flotta della piccola pesca, formata attualmente da 20 barche, aumentano quindi a dismisura, senza contare i delfini (i cosiddetti ‘furoni’) che danneggiano le reti da anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
