Grafica a parte Pioniere del design grafico italiano in mostra da cocchi&cocchi

Modenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dare luce al contributo femminile nel design grafico italiano. Le storie delle arti e delle libere professioni sono state scritte prevalentemente in chiave maschile. Per mostrare il contributo fondamentale anche delle progettiste grafiche, l’agenzia modenese di branding cocchi&cocchi organizza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grafica - parte

Google Calendar sta per cambiare parte della sua grafica nell’app per Android

Cinque podcast per chi ama la grafica e il design - I podcast possono diventare una risorsa molto utile a chi, per lavoro o per semplice passione, si interessa di grafica e di disegno industriale. Lo riporta quotidiano.net

Il bello della grafica - Sono i temi che la manifestazione “Design per”, pensata per la prima volta per la Settimana Internazionale della Grafica, snocciola con workshop, ... living.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grafica Parte Pioniere Design