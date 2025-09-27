Gp del Giappone di MotoGp Bagnaia si riprende la scena | l’Azzurro fa pole e vince la gara Sprint

Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 27 settembre, il Motomondiale riparte dal Gran Premio del Giappone, dove nella notte italiana si sono svolte le qualifiche sulla pista di Motegi e dove in mattinata si correrà la gara Sprint. Davanti a tutti c’è la Ducati di Pecco Bagnaia, che si è preso la pole position facendo segnare il miglior tempo in 1’42?911. Accanto a lui partirà dalla prima fila anche Joan Mir, secondo, in sella alla Honda, mentre dalla terza piazza scatterà l’altra Ducati di Marc Marquez, a caccia del match point per il titolo. In seconda fila Pedro Acosta (KTM), quarto, mentre la Yamaha di Fabio Quartararo ha chiuso con il quinto tempo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it