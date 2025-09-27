Gp del Giappone di MotoGp Bagnaia si riprende la scena | l’Azzurro fa pole e vince la gara Sprint
Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 27 settembre, il Motomondiale riparte dal Gran Premio del Giappone, dove nella notte italiana si sono svolte le qualifiche sulla pista di Motegi e dove in mattinata si correrà la gara Sprint. Davanti a tutti c’è la Ducati di Pecco Bagnaia, che si è preso la pole position facendo segnare il miglior tempo in 1’42?911. Accanto a lui partirà dalla prima fila anche Joan Mir, secondo, in sella alla Honda, mentre dalla terza piazza scatterà l’altra Ducati di Marc Marquez, a caccia del match point per il titolo. In seconda fila Pedro Acosta (KTM), quarto, mentre la Yamaha di Fabio Quartararo ha chiuso con il quinto tempo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: giappone - motogp
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
Marc Marquez campione del mondo MotoGP se... Le combinazioni per il GP Giappone #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #JapaneseGP #Marquez - X Vai su X
Una delle sorprese negative del venerdì MotoGP in Giappone è sicuramente Álex Márquez. Il pilota spagnolo ha avuto grandi difficoltà nella giornata di oggi, risultando escluso dall'accesso diretto al Q2 di Motegi nel weekend che potrebbe consegnare il titolo - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP | GP Giappone: Bagnaia domina e torna alla vittoria nella Sprint - Pecco is back: Francesco Bagnaia torna alla vittoria nella Sprint del GP Giappone MotoGP con una prova di forza maiuscola a Motegi. Segnala thelastcorner.it
MotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Da leggo.it