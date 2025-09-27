Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si confermano coppia di punta del beach volley azzurro, raggiungendo per la quinta volta in stagione il Round of 12 di un torneo Elite. Le azzurre, seconde nel loro girone nel torneo di Rio del Janeiro, hanno sconfitto al primo turno ad eliminazione diretta le padrone di casa brasiliane ThainaraSimonetti al termine di un match molto combattuto. Ancora un’eliminazione al primo turno, invece, per Bianchi e Scampoli che rischiano di uscire ben presto dal main draw dell’Elite 16 senza un’inversione di tendenza in questo finale di stagione. Nella finale del girone Orsi TothGottardi sono uscite sconfitte al tie break nella sfida contro le statunitensi ShawCheng. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gottardi/Orsi Toth, ancora al Round of 12: vittoria a Rio contro le brasiliane