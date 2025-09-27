Gottardi Orsi Toth ancora al Round of 12 | vittoria a Rio contro le brasiliane
Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si confermano coppia di punta del beach volley azzurro, raggiungendo per la quinta volta in stagione il Round of 12 di un torneo Elite. Le azzurre, seconde nel loro girone nel torneo di Rio del Janeiro, hanno sconfitto al primo turno ad eliminazione diretta le padrone di casa brasiliane ThainaraSimonetti al termine di un match molto combattuto. Ancora un’eliminazione al primo turno, invece, per Bianchi e Scampoli che rischiano di uscire ben presto dal main draw dell’Elite 16 senza un’inversione di tendenza in questo finale di stagione. Nella finale del girone Orsi TothGottardi sono uscite sconfitte al tie break nella sfida contro le statunitensi ShawCheng. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gottardi - orsi
Reka Orsi Toth: “Con Valentina Gottardi ce la giochiamo con tutte. Infortunio di poco conto, ci stiamo evolvendo”
Europei di beach volley a Dortmund: Orsi Toth/Gottardi uniche azzurre agli ottavi, eliminate tutte le altre coppie italiane
Italia fuori ai quarti delle Europeo di beach volley: quinto posto per Gottardi-Orsi Toth. Avanzano le big nel maschile
Vittoria all'esordio per Gottardi/Orsi Toth nell'#Elite di Rio - X Vai su X
Hanno già scritto una pagina storica del beach volley italiano: Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi sono state le prime azzurre a vincere un torneo di massimo livello nel circuito mondiale, conquistando l’Elite16 di Amburgo, uno degli appuntamenti più prestigi Vai su Facebook
Gottardi/Orsi Toth, ancora al Round of 12: vittoria a Rio contro le brasiliane - Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si confermano coppia di punta del beach volley azzurro, raggiungendo per la quinta volta in stagione il Round of 12 di ... Si legge su oasport.it
Gottardi/Orsi Toth agli ottavi di Rio de Janejro - Le due azzurre nei sedicesimi hanno sconfitto in rimonta 2- Lo riporta tuttosport.com