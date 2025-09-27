Google Orologio non è più disponibile per alcuni smartwatch Wear OS
Pare che l'applicazione Google Orologio sia scomparsa dal Play Store per alcuni utenti che hanno smartwatch Wear OS non di Google L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - orologio
Anche per Google Orologio scatta l’ora del Material 3 Expressive, in rollout per tutti
Ci sono novità in rollout e in lavorazione per Google Orologio
ONE PIECE TV Anime 25th Anniversary Watch Memorial Edition L size Orologio 5000 pezzi numerato by SEIKO - Millennium shop one https://share.google/oRFpyQyVp3iDuWrcJ IN ARRIVO - facebook.com Vai su Facebook
La scheda “Orologio internazionale” guadagna una piccola novità - X Vai su X
Google Orologio, è l'ora di un grande rinnovamento per l'interfaccia - Col lancio dei Pixel 10, Google ha dato un'accelerata al processo graduale con cui sta aggiornando l'estetica della propria galassia di app ai nuovi stilemi del Material 3 Expressive. Lo riporta hdblog.it