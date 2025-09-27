furto a bordo del frecciarossa napoli-milano: un episodio che solleva questioni di sicurezza. Un grave episodio di furto avvenuto a bordo di un treno ad alta velocità ha attirato l’attenzione sull’efficacia delle misure di sicurezza sui mezzi ferroviari italiani. La vicenda coinvolge una nota figura pubblica, Gabriella Golia, e suo marito, il chirurgo Marco Alloisio, che durante un viaggio tra Napoli e Milano sono stati vittima di un furto nel corso della tratta Roma-Milano. Questo caso evidenzia le criticità attuali in termini di tutela dei passeggeri e invita a riflettere sulla necessità di interventi più incisivi da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Golia racconta l'episodio traumatico in questura dopo il grave incidente