Gol Pio Esposito la prima gioia in Serie A arriva proprio contro il fratello Sebastiano in Cagliari Inter! Rete da rapace d’area

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Pio Esposito, emozione all’Unipol Domus: realizza il suo primo gol tra i grandi proprio nel duello familiare con il fratello Sebastiano. Un momento da incorniciare per Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter, che ha trovato la sua prima rete in Serie A nella sfida di campionato contro il Cagliari. A rendere tutto ancora più speciale è il contesto: dall’altra parte del campo, a vestire la maglia rossoblù, c’era il fratello Sebastiano Esposito, anch’egli attaccante e cresciuto nel vivaio nerazzurro. Il gol dell’1-0 e la rete del giovane Esposito. La partita dell’Unipol Domus era iniziata con l’immediato vantaggio interista firmato dal capitano Lautaro Martinez all’8’, ma il momento più emozionante è arrivato nella ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

gol pio esposito la prima gioia in serie a arriva proprio contro il fratello sebastiano in cagliari inter rete da rapace d8217area

© Internews24.com - Gol Pio Esposito, la prima gioia in Serie A arriva proprio contro il fratello Sebastiano in Cagliari Inter! Rete da rapace d’area

In questa notizia si parla di: esposito - prima

Calciomercato Inter, la Fiorentina rimane su Esposito, ma c’è una condizione da rispettare prima di presentare un’offerta

Fiorentina, ancora due colpi prima del raduno: Bernabé e Sebastiano Esposito gli obiettivi

Gattuso, operazione Mondiale: il ct tra moduli, viaggi e nomi nuovi. Prima chiamata per Koleosho e Pio Esposito?

gol pio esposito primaPio Esposito, primo gol in Serie A contro il fratello Sebastiano. Chi è: età, altezza, stipendio, carriera, i fratelli calciatori, l'idolo - Dopo i segnali incoraggianti contro l'Ajax in Champions League e contro il Sassuolo in campionato, Pio Esposito trova il tanto atteso primo gol in Serie A della sua carriera. ilmessaggero.it scrive

Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”. Com’è andato l’esordio in Champions dell’attaccante che fa sperare l’Inter e la nazionale - Il giovane attaccante impressiona alla prima in Europa: prestazione matura e qualità. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Pio Esposito Prima