Gol Pio Esposito la prima gioia in Serie A arriva proprio contro il fratello Sebastiano in Cagliari Inter! Rete da rapace d’area

Gol Pio Esposito, emozione all’Unipol Domus: realizza il suo primo gol tra i grandi proprio nel duello familiare con il fratello Sebastiano. Un momento da incorniciare per Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter, che ha trovato la sua prima rete in Serie A nella sfida di campionato contro il Cagliari. A rendere tutto ancora più speciale è il contesto: dall’altra parte del campo, a vestire la maglia rossoblù, c’era il fratello Sebastiano Esposito, anch’egli attaccante e cresciuto nel vivaio nerazzurro. Il gol dell’1-0 e la rete del giovane Esposito. La partita dell’Unipol Domus era iniziata con l’immediato vantaggio interista firmato dal capitano Lautaro Martinez all’8’, ma il momento più emozionante è arrivato nella ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

