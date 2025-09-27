Gol Pio Esposito la prima gioia in Serie A arriva proprio contro il fratello Sebastiano in Cagliari Inter! Rete da rapace d’area
Gol Pio Esposito, emozione all’Unipol Domus: realizza il suo primo gol tra i grandi proprio nel duello familiare con il fratello Sebastiano. Un momento da incorniciare per Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter, che ha trovato la sua prima rete in Serie A nella sfida di campionato contro il Cagliari. A rendere tutto ancora più speciale è il contesto: dall’altra parte del campo, a vestire la maglia rossoblù, c’era il fratello Sebastiano Esposito, anch’egli attaccante e cresciuto nel vivaio nerazzurro. Il gol dell’1-0 e la rete del giovane Esposito. La partita dell’Unipol Domus era iniziata con l’immediato vantaggio interista firmato dal capitano Lautaro Martinez all’8’, ma il momento più emozionante è arrivato nella ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - prima
Calciomercato Inter, la Fiorentina rimane su Esposito, ma c’è una condizione da rispettare prima di presentare un’offerta
Fiorentina, ancora due colpi prima del raduno: Bernabé e Sebastiano Esposito gli obiettivi
Gattuso, operazione Mondiale: il ct tra moduli, viaggi e nomi nuovi. Prima chiamata per Koleosho e Pio Esposito?
DESIGNAZIONI REGIONALI PRIMA CATEGORIA REAL BELLIZZI - REAL CARILLIA Sabato 27/09/2025 15:00 Campo Nuova Primavera Bellizzi (SA) ARBITRO: Federico Esposito PRIMA CATEGORIA LACCO AMENO 2013 - - facebook.com Vai su Facebook
Dimarco: "Prima di tutto Pio Esposito è una grande persona e un grande lavoratore, sta sempre lì a cercare di migliorare. Ha il futuro davanti ma è forte, si è visto subito. Non sono tanti a fare prestazioni del genere in Champions alla prima in assoluto. Ci sarà - X Vai su X
Pio Esposito, primo gol in Serie A contro il fratello Sebastiano. Chi è: età, altezza, stipendio, carriera, i fratelli calciatori, l'idolo - Dopo i segnali incoraggianti contro l'Ajax in Champions League e contro il Sassuolo in campionato, Pio Esposito trova il tanto atteso primo gol in Serie A della sua carriera. ilmessaggero.it scrive
Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”. Com’è andato l’esordio in Champions dell’attaccante che fa sperare l’Inter e la nazionale - Il giovane attaccante impressiona alla prima in Europa: prestazione matura e qualità. Lo riporta ilfattoquotidiano.it