Gol Lautaro | l’Inter colpisce subito contro il Cagliari! Il capitano di testa sblocca il match

Gol Lautaro, in Cagliari-Inter: Bastoni ispira, Lautaro firma il vantaggio nerazzurri. Sbloccato subito il match dell’Unipol Domus. Primi dieci minuti ad alta intensità all’ Unipol Domus e l’ Inter di Cristian Chivu è già avanti. A sbloccare il risultato ci ha pensato Lautaro Martinez, capitano nerazzurro e leader tecnico, che ancora una volta conferma il suo feeling particolare con il Cagliari. All’8’, infatti, un preciso cross mancino di Alessandro Bastoni dalla sinistra ha trovato sul secondo palo l’inserimento perfetto del numero 10 argentino. Colpo di testa secco, pallone indirizzato all’angolino e imprendibile per Elia Caprile, portiere rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Lautaro: l’Inter colpisce subito contro il Cagliari! Il capitano di testa sblocca il match

In questa notizia si parla di: lautaro - inter

Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Inter, polemica alle spalle. Lautaro e Thuram si sono chiariti: uniti per vincere

Torna capitan Lautaro Martínez Secondo Sky Sport sarà lui il prescelto da mister Chivu per guidare l’attacco nella sfida contro il Cagliari ? Dopo le buone prestazioni di Esposito nelle ultime partite… è giusto vederlo partire dalla panchina ? #Inter # - facebook.com Vai su Facebook

Ecco cosa è successo #Inter #Lautaro #Chivu https://bmbr.cc/l4k8pmv - X Vai su X

Lautaro, gol dopo due minuti dall'ingresso: ha superato i gol di Maradona con l'Argentina - Nella serata di Lionel Messi, c'è gloria anche per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Riporta tuttomercatoweb.com

Lautaro: «Sono tra i primi 5 al mondo, mi sottovalutano. Inzaghi? Non ci ha detto che sarebbe andato via». E sulla lite con Calhanoglu... - Il capitano e bomber dell'Inter Lautaro Martinez ha scritto un'altra pagina importante della sua carriera, diventando il quinto marcatore All- Secondo ilmessaggero.it