Gol Lautaro | l’Inter colpisce subito contro il Cagliari! Il capitano di testa sblocca il match

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Lautaro, in Cagliari-Inter: Bastoni ispira, Lautaro firma il vantaggio nerazzurri. Sbloccato subito il match dell’Unipol Domus. Primi dieci minuti ad alta intensità all’ Unipol Domus e l’ Inter di Cristian Chivu è già avanti. A sbloccare il risultato ci ha pensato Lautaro Martinez, capitano nerazzurro e leader tecnico, che ancora una volta conferma il suo feeling particolare con il Cagliari. All’8’, infatti, un preciso cross mancino di Alessandro Bastoni dalla sinistra ha trovato sul secondo palo l’inserimento perfetto del numero 10 argentino. Colpo di testa secco, pallone indirizzato all’angolino e imprendibile per Elia Caprile, portiere rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Lautaro: l’Inter colpisce subito contro il Cagliari! Il capitano di testa sblocca il match

