Gol Cabal, il colombiano firma l’1-1 al 79?: entrato da tre minuti, trova la zampata vincente e fa esplodere di gioia lo stadio. Il calcio a volte scrive delle storie semplicemente incredibili, delle favole che si materializzano nel momento più difficile e inaspettato. È la storia di Juan Cabal, l’eroe che non ti aspetti, che al minuto 79 di Juve- Atalanta ha trovato il gol del pareggio, facendo esplodere di gioia l’Allianz Stadium e regalando un finale di partita incandescente. Cabal Juve: un ritorno da sogno. La cronaca di un gol che sembra scritto dal destino. Al 76? Gleison Bremer, il leader della difesa, è costretto a uscire per un problema fisico ancora però da verificare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Cabal: zampata vincente del colombiano a ridare speranza alla Juventus! Ma che errore della difesa dell’Atalanta