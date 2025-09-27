Global Sumud Flottilla la torinese Maria Elena Delia rientra in Italia dopo meno di un mese | Voglio dialogare con le istituzioni
Meno di un mese: tanto è durata la permanenza di Maria Elena Delia, torinese e portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, all’interno della barca con cui stava partecipando alla missione umanitaria. Ieri, 26 settembre, ha deciso di fare ritorno in Italia (questo il racconto della sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
