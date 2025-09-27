Global Sumud Flotilla Schlein | Bene parole Mattarella si continui dialogo con Patriarcato latino – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2025 "Condividiamo le parole, l'appello di ieri del presidente Mattarella che ha riconosciuto l'alto valore umanitario di questa missione. Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato latino di Gerusalemme per la disponibilità ad una mediazione che assicurasse l'obiettivo di portate gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua visita agli spazi del The Social Hub dove è in corso la festa per i 40 anni di Arcigay. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla si sta preparando a partire dalle coste di Creta nell'ultima tappa del suo viaggio per raggiungere «le spiagge di Gaza Vai su Facebook
La portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, risponde così all'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, Schlein: "Bene parole Mattarella, si continui dialogo con Patriarcato latino" - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2025"Condividiamo ... Come scrive affaritaliani.it
Flotilla, Schlein “Ringraziamo Mattarella, attivisti vanno protetti” - ROMA (ITALPRESS) – “Condividiamo le parole, l’appello di ieri del presidente Mattarella che ha riconosciuto l’alto valore ... Riporta iltempo.it