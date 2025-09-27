Global Sumud Flotilla riparte verso Gaza il pericolo della tempesta | Andiamo a sud A ottobre si unirà una nuova barca di medici e giornalisti
La Global Sumud Flotilla è ripartita da Creta in direzione della Striscia di Gaza. Nonostante le defezioni delle ultime ore, gli attivisti hanno confermato la loro volontà di rompere il blocco navale che Israele impone da sedici anni sulle coste mediterranee della Palestina. «Ieri abbiamo avuto un altro problema con una barca e abbiamo dovuto ricollocare circa 30 persone », ha raccontato un attivista della delegazione italiana. «Ora è il momento di ripartire. Andremo a sud per evitare una tormenta a est di Creta ». Secondo i membri degli equipaggi, le condizioni meteo del Mediterraneo sarebbero tali da consentire la navigazione. 🔗 Leggi su Open.online
Global Sumud Flotilla, le notizie di oggi. Gli italiani: “La missione continua”. E salpano due nuove flotte - Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana, che rientra in Italia per avere un dialogo con le istituzioni: “Non c'è la volontà di andare a farsi male per forza”. Come scrive quotidiano.net
La Flotilla pronta a ripartire per Gaza: "Il meteo lo permette" - Attivista a bordo di una barca della flotta umanitaria: "Non solo aiuti, vogliamo rompere l'assedio. Scrive ansa.it