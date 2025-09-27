Global Sumud Flotilla pronta a ripartire verso Gaza Tajani si dice aperto a un confronto | Mio telefono sempre acceso Frontex si sfila

Nonostante le defezioni delle ultime ore, la Global Sumud Flotilla è pronta a salpare di nuovo da Creta, confermando, almeno per il momento, la rotta verso Gaza. Secondo i membri degli equipaggi, le condizioni meteo del Mediterraneo sarebbero tali da consentire la navigazione. Sono diversi i motivi per i quali alcuni membri della spedizione hanno scelto di non ripartire, dagli impegni lavorativi al timore di nuovi attacchi da parte delle forze israeliane. Proseguono intanto le interlocuzioni per cercare una mediazione che eviti tensioni con le autorità israeliane. La portavoce italiana a Roma per «un’interlocuzione diretta». 🔗 Leggi su Open.online