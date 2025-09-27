Global Sumud Flotilla il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Bergamo – Continua a far parlare la Global Sumud Flotilla, la flotta di navi dirette a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione colpita dalla guerra. Dopo l’appello dei giorni scorsi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli italiani presenti a bordo affinché non mettano a rischio la loro incolumità, adesso è la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, a intervenire sulla vicenda. La prima cittadina ha inviato una lettera al governo italiano, chiedendo “protezione per i partecipanti alla Flotilla, dove c’è anche un nostro concittadino”. Il bergamasco presente all’operazione umanitaria, a bordo dell’imbarcazione olandese Ghea, è Dario Crippa, 25 anni, studente di Neuroscienze e Filosofia ad Amsterdam, figlio dell’assessore con delega alla Pace del Comune di Bergamo Marzia Marchesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

La Global Sumud Flotilla si sta preparando a partire dalle coste di Creta nell'ultima tappa del suo viaggio per raggiungere «le spiagge di Gaza - facebook.com Vai su Facebook

La portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, risponde così all'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - X Vai su X

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali - Dario Crippa, 25 anni studente universitario ad Amsterdam, si trova sulla nave Ghea. Lo riporta ilgiorno.it

Cos'è la Global Sumud Flotilla, chi partecipa e chi la finanzia? - La spedizione umanitaria il cui obiettivo è arrivare a Gaza è organizzata da quattro movimenti e vede la partecipazione di oltre 500 persone provenienti da 44 Paesi: ecco chi partecipa e quali sono gl ... Segnala corriere.it