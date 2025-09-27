Global Sumud Flotilla anche il palermitano Nino Rocca verso Gaza | Schifani si attivi per la sua sicurezza
L'attivista palermitano Nino Rocca, 77 anni, partecipa alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Storico militante per i diritti civili e sociali, dai senzacasa alle battaglie contro il crack, Rocca ha inviato nelle scorse ore un video pubblicato sulla pagina social. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
La Global Sumud Flotilla si sta preparando a partire dalle coste di Creta nell'ultima tappa del suo viaggio per raggiungere «le spiagge di Gaza Vai su Facebook
La portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, risponde così all'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, chi sta abbandonando la nave? Non tutti vogliono rischiare: a bordo prime defezioni - Dopo la sosta in Grecia, le imbarcazioni dell’iniziativa umanitaria sono pronte all’ultimo tratto ... Secondo ilmattino.it
A 77 anni con la Global Sumud Flotilla - it/ questa intervista di Gilda Sciortino a un nostro carissimo compagno Nello zaino ha messo lo stretto ... Segnala pressenza.com