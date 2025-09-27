Global Sumud Flotilla anche il palermitano Nino Rocca verso Gaza | Schifani si attivi per la sua sicurezza

L'attivista palermitano Nino Rocca, 77 anni, partecipa alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Storico militante per i diritti civili e sociali, dai senzacasa alle battaglie contro il crack, Rocca ha inviato nelle scorse ore un video pubblicato sulla pagina social. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

