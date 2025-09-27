Gliel’hanno fatto sapere subito Alberto Matano la notizia più importante dopo La vita in diretta

La sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel pomeriggio televisivo italiano continua a tenere banco, offrendo ogni giorno nuovi colpi di scena. Il 26 settembre 2025 non ha fatto eccezione, con un confronto serrato tra due programmi simbolo del daytime: da un lato “ La vita in diretta ” di Alberto Matano, dall’altro “Dentro la notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi. Ancora una volta, però, il risultato ha avuto un vincitore ben preciso e il suo nome è Matano. Il programma di Rai 1 ha sfiorato i due milioni di spettatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti della fascia pomeridiana. Il dato diventa ancora più significativo se si considera che “Vita in diretta” parte in condizioni non certo favorevoli: il traino arriva da una curva di rete ferma al 14% di share, mentre il rivale su Canale 5 può contare sull’eredità di “La forza di una donna”, fiction capace di registrare il 23%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it