Gli ultimi due anni con la malattia di Kate sono stati i più duri della mia vita La vita ci ha messo a dura prova | lo rivela il principe William

Non è la prima volta che il principe William parla apertamente delle difficoltà affrontate tra il 2023 e il 2024, quando sia il padre Re Carlo III che la moglie Kate hanno scoperto di avere un cancro. Questa volta però, le parole non sono uscite davanti al suo popolo, durante uno di quegli appuntamenti dove tutto viene organizzato per mettere il principe più vicino ai suoi sudditi. Questa volta William ha parlato con i toni e la scenografia di una confessione a cuore aperto. In un pub, davanti ad una birra, senza abiti ufficiali e senza corona. È un cameo quello che il figlio maggiore del sovrano ha voluto regalare all'attore Eugene Levy, per il suo "The Reluctant Traveler" i n onda il 3 ottobre su Apple Tv.

