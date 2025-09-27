Gli scafisti parlano con le emoticon | la scoperta di due studiosi
Roma, 27 settembre 2025 – Un linguaggio invisibile agli occhi delle autorità, ma fin troppo chiaro per chi cerca un viaggio verso l’Europa. Scafisti e trafficanti di esseri umani non usano più parole, codici o cifrari antichi: parlano con emoji. Un sistema che fino a ieri sembrava ingenuo, quasi infantile, e che invece si è rivelato una delle armi comunicative più efficaci e pericolose nella tratta di migranti. A rivelarlo è una ricerca inedita, presentata a Palazzo Salviati durante il convegno organizzato dal Centro Alti Studi della Difesa: “Lo sfruttamento delle migrazioni nella guerra contro le democrazie liberali”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
