Gli italiani hanno deciso di scendere c' è una spaccatura La Flotilla perde pezzi
Zitti zitti, la maggior parte degli italiani ha lasciato la Flotilla. E l'ha fatto prima che intervenisse il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: almeno queste sono le ricostruzioni fatte da chi si trova a bordo delle barche che compongono la flotilla. Il giornalista Ivan Grozny è intervenuto a Propaganda Live e ha rivelato che giovedì " c'è stata una lunga riunione tra tutti i partecipanti della Global Sumud Flotilla, in cui si doveva decidere come proseguire ". Il presunto attacco subito dalle imbarcazioni, quello che ha spinto Italia e Grecia e intervenire per sorvegliare sulla Flotilla, è avvenuto tra martedì e mercoledì ed è a quel punto che molti, anche non italiani, hanno capito che non sarebbe stata una crociera nel Mediterraneo quella spedizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
