Gli infermieri del Sant' Anna | Senza miglioramenti riparte la protesta

Modenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto di 24 anni si è tolto la vita nel carcere SantAnna di Modena accendendo nuovamente i riflettori su una situazione carceraria sempre più insostenibile a Modena.“Con questo episodio, salgono a cinque i suicidi in carcere dall’inizio dell’anno — un dato che evidenzia una crisi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infermieri - sant

infermieri sant anna senzaFurto di morfina in reparto: arrestato infermiere dell’ospedale Sant’Anna di Como - L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata portata a termine dalla polizia ... Scrive espansionetv.it

infermieri sant anna senzaInfermiere 48enne arrestato a Como, così riusciva a rubare morfina dall'ospedale Sant'Anna - Infermiere arrestato a Como per furto aggravato: sottraeva morfina dall’ospedale S. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Infermieri Sant Anna Senza