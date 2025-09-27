Gli 007 del sociale al lavoro Si cerca chi dorme in strada
Oggi alle 19 apre il dormitorio temporaneo l’asilo notturno, allestito alla Torretta e accoglierà nuovamente gli ospiti, gli "invisibili", uomini e donne che hanno lasciato alle spalle il passato per i motivi più diversi e vivono una quodianità in salita, persone "fragili" che non è facile e scontato aiutare. L’allistemento dei locali della Torretta è stato possibile grazie ad un lavoro e ad impegno colleggiale che ha visto la Caritas diocesana impegnata in prima fila. E la sabbia della clessidra, dopo un lavoro di equipe tra Comune, l’assessore al sociale Sara Grilli, la Caritas Diocesana e la Misericordia, è terminata e stasera riparte il servizio dopo giorni di impegno per allestire i locali della Torretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
