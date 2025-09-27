Giulia De Lellis è pronta per il parto La strana richiesta di Tony Effe all’ospedale
La gravidanza di Giulia De Lellis, ormai, è agli sgoccioli. Tony Effe, in vista dell’imminente arrivo della piccola Priscilla, sta curando tutti i preparativi nel dettaglio. Stando a quanto riportato da “Diagospia”, il rapper si è recentemente messo in contatto con lo staff dell’ospedale “Gemelli” di Roma per far riservare alla compagna un reparto speciale. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: giulia - lellis
Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché
Tony Effe in concerto urla “Ti amo” a Giulia De Lellis dal palco, poi la richiesta per la figlia Priscilla
Altro che crisi: Giulia De Lellis e Tony Effe, storia di amore e solidità
Sotto al suo ultimo post Instagram, un utente ha commentato: "De Lellis chi specula sei tu. Anni che metti in mostra il tuo privato e adesso vuoi rispetto e ti appelli alla mancata umanità è all'intimità?" Immediata la risposta di Giulia De Lellis - facebook.com Vai su Facebook
Giulia De Lellis, è pronta per il parto. La strana richiesta di Tony Effe all’ospedale - Tony Effe, in vista dell’imminente arrivo della piccola Priscilla, sta curando tutti i preparativi nel dettaglio. Secondo dailynews24.it
Tony Effe e la particolare richiesta all’ospedale in cui partorirà Giulia De Lellis: il retroscena svelato da Dagospia - Tony Effe e la particolare richiesta all’ospedale in cui partorirà Giulia De Lellis: il retroscena svelato da Dagospia. Lo riporta isaechia.it