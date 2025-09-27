Giulia De Lellis è pronta per il parto La strana richiesta di Tony Effe all’ospedale

La gravidanza di Giulia De Lellis, ormai, è agli sgoccioli. Tony Effe, in vista dell’imminente arrivo della piccola Priscilla, sta curando tutti i preparativi nel dettaglio. Stando a quanto riportato da “Diagospia”, il rapper si è recentemente messo in contatto con lo staff  dell’ospedale “Gemelli” di Roma per far riservare alla compagna un reparto speciale. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

