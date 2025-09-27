Giulia Ciancia dall' ospedale di Carpi a quello di Sassuolo a lei la Direzione sanitaria
Novità alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Sassuolo SpA e alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, alla luce della recente nomina di Silvio Di Tella alla Direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. A prendere il suo posto in entrambi i ruoli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: giulia - ciancia
La Ciancia | Foiano della Chiana - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo: la nuova Direttrice sanitaria è Giulia Ciancia - Società: Prende il posto di Silvio Di Tella, nominato Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero- Da lapressa.it
Giulia Muggiri scomparsa dall'ospedale, l'appello per ritrovarla - Giulia Muggiri, 79 anni, si è allontanata dall'ospedale di San Sebastiano di Frascati tra venerdì 11 e sabato 12 luglio. Lo riporta romatoday.it