Giugliano officina abusiva e rifiuti pericolosi | denunciato 60enne a Varcaturo

Nell’ambito della campagna “Terra dei Fuochi”, i Carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi Forestali di Pozzuoli hanno effettuato un servizio a largo raggio a Giugliano nella frazione di Varcaturo, portando alla luce un’attività illecita di gestione rifiuti. Durante i controlli è stato denunciato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, officina abusiva e rifiuti pericolosi: denunciato 60enne a Varcaturo

In questa notizia si parla di: giugliano - officina

OFFICINA ELETTRAUTO GIUGLIANO S.R.L - Search - X Vai su X

"Il farmacista prescrittore", Domenico Della Gatta a Pisa per "L'Officina di Galeno" - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

Giugliano, officina abusiva: 60enne denunciato e sanzioni da 9500 euro - Giugliano in Campania, situata nella frazione di Varcaturo, è al centro di un’operazione dei carabinieri nell’ambito della campagna “Terra dei Fuochi”. Segnala msn.com

Gommisti e fabbriche abusive tra Cardito, Giugliano e Marano: 3 arresti e 18 denunce dopo i controlli - Negli ultimi giorni, con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, i controlli hanno portato a 18 denunce e tre arresti tra Cardito e Giugliano, con 11 attività ispezionate – di cui 6 ... Secondo internapoli.it