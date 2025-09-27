Giugliano in Campania | Terra dei Fuochi In un’officina abusiva anche una moto d’acqua Carabinieri denunciano 60enne

Varcaturo, officina abusiva con rifiuti pericolosi: denunciato 60enne, area sequestrata. A Giugliano in Campania nella frazione di Varcaturo i Carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi Forestali di Pozzuoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nell’ambito della campagna “ Terra dei Fuochi”. Durante i controlli i militari hanno denunciato un 60enne del posto. L’uomo gestiva abusivamente un’officina meccanica e carrozzeria all’interno del proprio garage. Il 60enne aveva depositato in un’area di circa 750 metri quadrati rifiuti di vario genere, anche pericolosi, tra i quali una moto d’acqua in disuso, un’auto in riparazione e sei veicoli abbandonati con all’interno altri rifiuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it