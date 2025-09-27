Gisèle Pelicot non ha salvato sua figlia dal padre predatore | oggi Caroline Darian lo racconta in un libro

Il mondo ha applaudito Gisèle Pelicot come un’eroina coraggiosa, una donna che ha denunciato anni di orrori subiti per mano del marito, Dominique Pelicot, e di decine di complici che l’hanno, per anni, violentata. La sua storia, emersa dal processo di Avignone, ha commosso e indignato l’opinione pubblica globale. Ma ora, una nuova e sconvolgente rivelazione getta un’ombra su questa narrazione: sua figlia, Caroline Darian, accusa la madre di aver protetto il padre, anche dopo averla stuprata. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, Non è nostra la vergogna, Caroline Darian non usa mezzi termini. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Gisèle Pelicot non ha salvato sua figlia dal padre predatore: oggi Caroline Darian lo racconta in un libro

