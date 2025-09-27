Giro dell’Emilia squadra israeliana Premier Tech non ci sarà

(Adnkronos) – La formazione israeliana Israel Premier Tech fuori dal Giro dell'Emilia di ciclismo. L'organizzazione della gara ha confermato che il team non prenderà parte alla competizione. "In questi giorni abbiamo sollevato una questione importante relativa alla partecipazione della squadra israeliana Giro dell’Emilia, perché di fronte a quanto sta accadendo a Gaza sarebbe stato ipocrita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: giro - emilia

Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo

Giro dell’Emilia, la gara dei campioni

“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana

Info @Gazzetta_it - @IsraelPremTech won't compete in Giro dell'Emilia (saturday 4 october) @cycling_podcast (source: race organizers) - X Vai su X

Il ’ parte da : Sabato 4 Ottobre 2025 due delle gare più attese del calendario internazionale – il Giro dell’Emilia Granarolo (?) e il Giro dell’Emilia BCC Felsinea – Donne Elite (?) – prenderanno il via da Piaz - facebook.com Vai su Facebook

Team israeliano non parteciperà al Giro dell’Emilia 2025 - Dopo l’annuncio delle contestazioni da parte dei centri sociali e l’appello del Comune di Bologna arriva l’ufficialità: la Israel Premier Tech non ha confermato la propria partecipazione alla classica ... Da msn.com

La Israel Premier Tech non sarà al Giro dell'Emilia - L'organizzazione della gara ha escluso il team israeliano, dopo l'annuncio di contestazioni e l'appello del Comune di Bologna ... Riporta rainews.it