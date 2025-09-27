Giro dell' Emilia | escluso il team israeliano per motivi di sicurezza

Gli organizzatori hanno convinto la Israel Premier Tech a non prendere il via dopo le minacce dei collettivi di bloccare la corsa. Ma il problema si ripresenterà a breve per le gare del calendario autunnale in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro dell'Emilia: escluso il team israeliano per motivi di sicurezza

Giro dell'Emilia 2025, cambiano le squadre al via: non c'è la Israel – Premier Tech

Domenica 28 settembre saremo in Piazza del Municipio a Zola Predosa, in occasione del Piccolo Giro dell'Emilia! Allestiremo un mini percorso ? per fare giochi, esercizi e divertirci tutti insieme In più, ci sarà la poss

