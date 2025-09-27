Giovanni Allevi | Mi danno due anni di vita ma io vivrò fino a 95 anni

(Adnkronos) – "Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i 95 anni", così Giovanni Allevi parla della sua lotta contro la malattia. Il compositore, a cui è stato diagnosticato un mieloma tre anni fa, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui è tornato a parlare della sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Condivide i momenti difficili attraverso i suoi canali social, Giovanni Allevi, senza però mai far mancare il sorriso a chi lo segue e continua a incoraggiarlo con messaggi di affetto. Ed è così che racconta, a margine dell'ennesima terapia all'Istituto Nazionale d - X Vai su X

Come sta oggi Giovanni Allevi: «Mi danno due anni di vita, ogni volta il dolore alle ossa aumenta» - La forza di Giovanni Allevi è inesauribile. Scrive msn.com

