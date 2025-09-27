Giovanni Allevi | Mi danno due anni di vita ma festeggerò i 95 Questo farmaco mi fa stare male dieci giorni

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Allevi in un'intervista racconta il procedere della malattia, il mieloma che gli è stato diagnosticato tre anni fa. "Secondo le statistiche dovrei vivere altri 2 anni" dice, parlando di come solo oggi abbia compreso il significato del vivere pienamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

giovanni allevi danno dueGiovanni Allevi: “Mi danno due anni di vita, ma festeggerò i 95. Questo farmaco mi fa stare male dieci giorni” - Giovanni Allevi in un'intervista racconta il procedere della malattia, il mieloma che gli è stato diagnosticato tre anni fa ... Si legge su fanpage.it

