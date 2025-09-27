Giovanni Allevi | Mi danno due anni di vita ma festeggerò i 95 Questo farmaco mi fa stare male dieci giorni
Giovanni Allevi in un'intervista racconta il procedere della malattia, il mieloma che gli è stato diagnosticato tre anni fa. "Secondo le statistiche dovrei vivere altri 2 anni" dice, parlando di come solo oggi abbia compreso il significato del vivere pienamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giovanni - allevi
Giovanni Allevi porta "Musica dall'anima" a "La Fenice" di Venezia
Giovanni Allevi in concerto a Pratolino: show il 19 luglio nella magia del Parco
“Giovanni Allevi parole e musica” a Lampedusa: ecco quanto costerà il concerto del maestro
La forza di Giovanni Allevi è inesauribile. Sembra facile da dire. Ma non è così Vai su Facebook
Giovanni Allevi: "Le statistiche mi danno due anni di vita. Il momento della diagnosi è stato devastante" - X Vai su X
Giovanni Allevi: “Mi danno due anni di vita, ma festeggerò i 95. Questo farmaco mi fa stare male dieci giorni” - Giovanni Allevi in un'intervista racconta il procedere della malattia, il mieloma che gli è stato diagnosticato tre anni fa ... Si legge su fanpage.it
Giovanni Allevi: "Mi danno due anni di vita. Ma io arriverò a 95" - Il compositore Giovanni Allevi, a cui è stato diagnosticato un mieloma tre anni fa, ha detto: "Mi danno due anni di vita, ma io arriverò a 95". Segnala gazzetta.it